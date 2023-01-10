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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt
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Рост мировой экономики резко замедляется на фоне высокой инфляции, повышения процентных ставок, сокращения инвестиций и нарушения цепочек поставок, отмечается в последнем выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» во вторник, 10 января.

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Возобновление роста ВВП Украины в 2023 году ожидается на уровне 3,3% при условии отсутствия военной эскалации, передает RT.

«На Украине рост, как ожидается, возобновится в 2023 году c замедленным темпом в 3,3% при условии, что конфликт не усугубится дальше», — говорится в тексте.

Банк отметил, что прогнозы имеют высокую степень неопределенности.

5 января министерство экономки Украины сообщило, что ВВП страны упало по итогам трех кварталов 2022 года на 30,4% — это худший результат в истории государства.

Аналитики уточнили, что после получения данных за IV квартал минувшего года цифра может быть скорректирована. Вместе с тем, как сообщили в украинском минэке, большинство экспертов прогнозировали падение ВВП на 40–50%.

Ранее, 4 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике страны превышает $700 млрд, передает НСН.

При этом политик отметил, что украинская сторона вместе со Всемирным банком намерена провести верификацию потребностей Киева, сообщается на сайте kp.ru.

В конце декабря Нацбанк Украины сообщил, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

В ноябре глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины составил $103,1 млрд к концу осени. В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.

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