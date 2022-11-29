Реклама
Прямой эфир
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Общество
Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine
Мир
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
Пресс-релизы
Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона
Мир
Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку
Мир
Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске
Мир
Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине
Авто
Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию
Мир
Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов

В раде назвали размер государственного долга Украины

Глава комитета рады по финансам Гетманцев: госдолг Украины превысил $103,1 млрд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдолг Украины вырос за октябрь на $5 млрд и составил $103,1 млрд к концу осени. Об этом 29 ноября рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

На долги и годы: как Украина затягивает себя в дефолт
Казну пополняют в основном за счет налогов и международной помощи, пока промышленность работает вполсилы

«Основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета», — рассказал он.

Как рассказал Гетманцев, в минувшем месяце Украина получила €2 млрд финансовой помощи от Евросоюза, €550 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), $1,3 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), $500 млн от Всемирного банка.

Как сообщил политик, государственный долг Украины вырос на 5,3% за последние 10 месяцев. Отмечается, что отношение госдолга к ВВП Украины составило порядка 79,7%.

Ранее, 27 ноября, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил о том, что регулятор не планирует проводить эмиссию гривны в 2023 году.

До этого, 3 ноября, стало известно, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование образовавшегося дефицита со стороны международных партнеров.

17 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, экономика страны «почти в клинической смерти и нет пока предпосылок ее реанимировать».

В начале августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022