В раде назвали размер государственного долга Украины

Госдолг Украины вырос за октябрь на $5 млрд и составил $103,1 млрд к концу осени. Об этом 29 ноября рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета», — рассказал он.

Как рассказал Гетманцев, в минувшем месяце Украина получила €2 млрд финансовой помощи от Евросоюза, €550 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), $1,3 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), $500 млн от Всемирного банка.

Как сообщил политик, государственный долг Украины вырос на 5,3% за последние 10 месяцев. Отмечается, что отношение госдолга к ВВП Украины составило порядка 79,7%.

Ранее, 27 ноября, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил о том, что регулятор не планирует проводить эмиссию гривны в 2023 году.

До этого, 3 ноября, стало известно, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование образовавшегося дефицита со стороны международных партнеров.

17 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, экономика страны «почти в клинической смерти и нет пока предпосылок ее реанимировать».

В начале августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 лет.