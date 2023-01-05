Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП на 30%

ВВП по итогам трех кварталов 2022 года упало на 30,4% — это худший результат в истории страны, сообщило министерство экономки Украины 5 января.

Аналитики уточнили, что после получения данных за IV квартал минувшего года цифра может быть скорректирована, однако уже этот результат является худшим в истории государства за годы независимости.

Вместе с тем, как сообщили в украинском минэке, большинство экспертов прогнозировали падение ВВП на 40–50%.

В конце декабря Нацбанк Украины сообщил, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

В ноябре глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины составил $103,1 млрд к концу осени.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.