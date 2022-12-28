Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции человек погиб в результате падения пассажирского самолета
Армия
В ЛНР сообщили об уничтожении 85 бойцов ВСУ и более 20 единиц техники
Туризм
Платежная карта для иностранцев появится в России в ближайшее время
Спорт
Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России
Экономика
В РАНХиГС сообщили об отмене Гайдаровского форума
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Авто
Chery объявила цены в Китае на новый кроссовер Tiggo 9
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Общество
В столице Тывы запретили продажу алкоголя на Новый год
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Мир
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада

Нацбанк Украины сообщил о падении доходов граждан и оттоке денег со счетов

0
Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доходы жителей Украины упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов. Об этом говорится в отчете Нацбанка Украины, передает 28 декабря Telegram-канал издания «Страна.ua».

В глубоком транше: что ждет украинскую экономику в 2023 году
Половина бюджета — денежные вливания Запада

Отмечается, что украинская банковская система могла потерять как минимум 20% кредитного портфеля в виде невозвратов по займам. После усугубления проблем в энергетике регулятор ухудшил этот прогноз минимум до 30% потерь по ранее выданным кредитам.

Также сообщается, что некоторые банки начали нарушать минимальные требования по достаточности капитала.

Кроме того, активность покупателей на рынке недвижимости упала до минимума. За первые три квартала 2022 года количество сделок на покупке была на уровне чуть более 25% уровня 2021-го, говорится в материале.

Доходы работников частного сектора резко сократились с февраля из-за массовых увольнений украинцев, миграции, простоя и сокращений зарплат. В тексте указано, что текущий уровень безработицы превышает 30%.

От США украинские власти ждут в 2023 году значительную часть финансовой помощи в форме грантов, а от Евросоюза (около 18 млрд евро) — в виде беспроцентных кредитов на 35 лет с 10-летней отсрочкой до первого погашения, отмечается в статье.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что в 2022 году экономическая ситуация на Украине оказалась катастрофической. По итогам года в стране повреждено или уничтожено более 400 промышленных предприятий, страна утратила 40% металлургии и урожая, лишилась портов на Азовском море.

Показатель ВВП упал на 41%, а по итогам года украинское министерство экономики прогнозирует уменьшение на 33%. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, в конце года ожидается свыше 30%.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022