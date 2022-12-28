Нацбанк Украины сообщил о падении доходов граждан и оттоке денег со счетов
Доходы жителей Украины упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов. Об этом говорится в отчете Нацбанка Украины, передает 28 декабря Telegram-канал издания «Страна.ua».
Отмечается, что украинская банковская система могла потерять как минимум 20% кредитного портфеля в виде невозвратов по займам. После усугубления проблем в энергетике регулятор ухудшил этот прогноз минимум до 30% потерь по ранее выданным кредитам.
Также сообщается, что некоторые банки начали нарушать минимальные требования по достаточности капитала.
Кроме того, активность покупателей на рынке недвижимости упала до минимума. За первые три квартала 2022 года количество сделок на покупке была на уровне чуть более 25% уровня 2021-го, говорится в материале.
Доходы работников частного сектора резко сократились с февраля из-за массовых увольнений украинцев, миграции, простоя и сокращений зарплат. В тексте указано, что текущий уровень безработицы превышает 30%.
От США украинские власти ждут в 2023 году значительную часть финансовой помощи в форме грантов, а от Евросоюза (около 18 млрд евро) — в виде беспроцентных кредитов на 35 лет с 10-летней отсрочкой до первого погашения, отмечается в статье.
Ранее в этот день «Известия» сообщили, что в 2022 году экономическая ситуация на Украине оказалась катастрофической. По итогам года в стране повреждено или уничтожено более 400 промышленных предприятий, страна утратила 40% металлургии и урожая, лишилась портов на Азовском море.
Показатель ВВП упал на 41%, а по итогам года украинское министерство экономики прогнозирует уменьшение на 33%. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, в конце года ожидается свыше 30%.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».