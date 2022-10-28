Набиуллина назвала сроки прохождения нижней точки спада ВВП России
Нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину 2023 года. Об этом 28 октября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — сказала она по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%. При этом после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться.
11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.
Ранее в тот же день начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне. Также эксперт отметил влияние мировой инфляции на рубль. По его мнению, в условиях мер контроля за движением капитала оно ограничено.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября подчеркнул, что в стране улучшается ситуация с инфляцией. По итогам последней недели сентября, она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего, и прежде всего потребительского, спроса в стране.
Ранее, 8 сентября, Мишустин отмечал, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Премьер-министр подчеркнул, что также в подготовке мер по поддержанию российской экономики принимали участие представители регионов и делового сообщества.