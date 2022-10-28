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Набиуллина назвала сроки прохождения нижней точки спада ВВП России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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Нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину 2023 года. Об этом 28 октября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — сказала она по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%. При этом после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

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Ранее в тот же день начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне. Также эксперт отметил влияние мировой инфляции на рубль. По его мнению, в условиях мер контроля за движением капитала оно ограничено.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября подчеркнул, что в стране улучшается ситуация с инфляцией. По итогам последней недели сентября, она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего, и прежде всего потребительского, спроса в стране.

Ранее, 8 сентября, Мишустин отмечал, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Премьер-министр подчеркнул, что также в подготовке мер по поддержанию российской экономики принимали участие представители регионов и делового сообщества.

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