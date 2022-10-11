МВФ улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год

Международный валютный фонд (МВФ) отметил успех принятых властями России мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля в контексте улучшения прогноза по российскому Валовому внутреннему продукту (ВВП) на 2023 год. Об этом сообщила 11 октября заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс.

Представитель фонда перечислила причины, на основании которых организация улучшила прогноз по ВВП России на текущий год.

Первая причина — это экспорт энергоносителей РФ, который сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции. Вторая причина, по словам Коевой-Брукс, в том, что доля государства в экономике велика, а уровень занятости населения фактически находится на докризисном уровне. Третьим фактором стало укрепление курса российского рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что оказало влияние на реальные доходы населения.

«И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок», — отметила представитель МВФ на брифинге по октябрьскому докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

Ранее во вторник начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне. Также эксперт отметил влияние мировой инфляции на рубль. По его мнению, в условиях мер контроля за движением капитала оно очень ограниченно.

10 октября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового ВВП, грозит рецессия. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит $4 трлн. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян, указала Георгиева.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября подчеркнул, что в России улучшается ситуация с инфляцией. По итогам последней недели сентября, она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса в стране.