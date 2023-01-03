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В Финляндии сравнили падение ВВП России и Украины

Финский аналитик Кяихке: ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у России
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спад ВВП Украины в 2022 году оказался в 40 раз больше, чем у России. Об этом заявил в разговоре с изданием Ilta-Sanomat научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке.

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«Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40%, то в России мы всё еще говорим о четырех процентах», ― подчеркнул Кяихке.

По мнению ученого, у западных стран был «чрезмерный оптимизм», когда те пытались «поставить Россию на колени» санкциями, и тем самым сократить ее военный потенциал.

Ранее, 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. В итоге, по его словам, спад в экономике произошел на уровне, не предполагавшихся 25%, а лишь на уровне 2,5%.

11 октября Международный валютный фонд улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 ноября заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков. Он также подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

Санкции против России ужесточились после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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