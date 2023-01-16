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Эрдоган заявил о готовности Турции к роли посредника между Россией и Украиной

Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подтвердил готовность Турции к роли посредника с Украиной
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 января в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил готовность Анкары стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

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«Президент Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной», — сообщает агентство Anadolu.

Также в рамках разговора лидеры двух стран обсудили вопросы зернового коридора и экспорта аммиака. Так, президенты рассмотрели конкретные шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции для ее последующей отправки в нуждающиеся африканские страны.

Ранее 16 января в Кремле, комментируя разговор Путина и Эрдогана, отметили, что лидеры двух стран обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины, включая вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

Также президенты подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В первую очередь в сфере энергетики, включая поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.

10 января Анкара заявила о планах открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Также сообщалось, что Турция готова стать посредником в этом вопросе.

На следующий день Эрдоган поддержал идею создания гуманитарного коридора для раненых в ходе конфликта на Украине. Он также заявил, что страна готова взять на себя их лечение.

До этого телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 5 января. Тогда президент РФ заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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