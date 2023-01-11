Эрдоган поддержал идею открытия гумкоридора для раненных в конфликте на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал создание гуманитарного коридора для раненных в ходе конфликта на Украине и заявил, что страна готова взять на себя их лечение. Он заявил об этом 11 января, выступая на международной конференции по правам человека в Анкаре.
«Шереф-бей (омбудсмен Турции. — Ред.) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине. — Ред.). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении», — заявил Эрдоган.
Накануне турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает создать при ее посредничестве гумкоридор между Россией и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым. Малкоч назвал такой коридор коридором воссоединения.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, идея Турции о создании гуманитарного коридора может быть реализована. Он подчеркнул, что сейчас любые инициативы гуманитарного характера должны рассматриваться всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.
В среду, 11 января, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела несколько встреч со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
В ходе них обсуждались разные вопросы, в том числе Москалькова попросила Лубинца оказать помощь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию.