Москалькова призвала помочь желающим приехать к родственникам в РФ украинцам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинеца оказать помощь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию.

Она также рассказала, что обсудила с Лубинцом необходимость активизации работы Международного комитета Красного Креста, сотрудники которого могут посещать пленных.

Кроме того, по ее словам, в ходе встречи она привела конкретные данные людей, которые просят помощи в восстановлении документов.

Как сообщила Москалькова, она планирует провести еще одну встречу с Лубинцом вечером 11 января.

В ночь на 11 января стало известно, что Москалькова провела встречу с Лубинцом. Как написала написала в своем Telegram-канале российский омбудсмен, на встрече обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

После этого в среду в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, России и Украины.

Как заявил ранее Шереф Малкоч, Турция рассчитывает, что при ее посредничестве между Россией и Украиной удастся открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта на Украине. Он выразил надежду, что решить этот вопрос удастся в ходе трехсторонней встречи.

Новость дополняется.