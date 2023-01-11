В Турции заявили о желании открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной

Турция рассчитывает, что при ее посредничестве между Россией и Украиной удастся открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта на Украине. Об этом 10 января заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

«После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — цитирует его телеканал A Haber.

Малкоч назвал такой коридор «коридором воссоединения» и выразил надежду, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины, которая, как сообщалось ранее, должна пройти в Анкаре, позволит найти решения для воссоединения пострадавших гражданских лиц.

«Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня», — добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что планирует встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на форуме в Турции, который должен пройти с 12 по 14 января.

Однако, как стало известно в ночь на 11 января, Москалькова уже провела встречу с Лубинцом. Российский омбудсмен написала в своем Telegram-канале, что на встрече обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

В ноябре 2022 года, Москалькова сообщала, что с украинским коллегой обсуждала правозащитные темы в режиме видеоконференции.

Тогда же, в ноябре, Москалькова сообщала об обращении к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с требованием осудить убийства российских военнопленных.

Татьяна Москалькова принимает участие в защите прав российских военнопленных на территории Украины, в обмене пленными и заключенными с украинской стороной.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».