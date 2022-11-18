Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей
Общество
СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину

Москалькова обратилась в СЕ и БДИПЧ с требованием осудить видео убийства пленных РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 18 ноября, что обратилась к Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с требованием осудить расстрел российских военнопленных.

Помимо Пейчинович-Бурич и Мекаччи омбудсмен обратилась к эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Комитета СЕ по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения Алану Митчеллу. Москалькова также призвала их в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных ВСУ преступлений и наказания виновных.

«Сегодня интернет взорвали кадры расстрела карателями [Вооруженных сил Украины] ВСУ российских пленных. Нет таких слов, которые могли бы выразить всю боль и горечь увиденного. Это — военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот день журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. Военнослужащие подверглись массовой казни в Макеевке Донецкой народной Республики (ДНР).

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022