Москалькова обратилась в СЕ и БДИПЧ с требованием осудить видео убийства пленных РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 18 ноября, что обратилась к Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с требованием осудить расстрел российских военнопленных.

Помимо Пейчинович-Бурич и Мекаччи омбудсмен обратилась к эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Комитета СЕ по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения Алану Митчеллу. Москалькова также призвала их в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных ВСУ преступлений и наказания виновных.

«Сегодня интернет взорвали кадры расстрела карателями [Вооруженных сил Украины] ВСУ российских пленных. Нет таких слов, которые могли бы выразить всю боль и горечь увиденного. Это — военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот день журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. Военнослужащие подверглись массовой казни в Макеевке Донецкой народной Республики (ДНР).

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