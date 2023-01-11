Москалькова сообщила о состоявшейся встрече с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, о чем она сообщила 11 января в своем Telegram-канале.

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — подписала она размещенное фото, на котором она с Лубинцом беседуют по разные стороны большого стола.

Ранее, в ноябре 2022 года, российский омбудсмен сообщала что с украинским коллегой обсуждала правозащитные темы в режиме видеоконференции.

2 января текущего года Лубинец заявлял в эфире телеканала «Рада» о намерении встретиться Татьяной Москальковой для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности. По его словам, украинская сторона наработала ряд вариантов, но согласится ли на это Россия, уверенности нет.

Тогда же, в ноябре, Москалькова сообщала об обращении к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с требованием осудить убийства российских военнопленных.

18 ноября в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные, при этом, содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

Татьяна Москалькова принимает участие в защите прав российских военнопленных на территории Украины, в обмене пленными и заключенными с украинской стороной.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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