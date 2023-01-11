Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Харькове и области
Экономика
Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Мир
Экс-офицер разведки США выступил против вооружения Украины Западом
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
Сюжет:

Москалькова сообщила о состоявшейся встрече с украинским коллегой

Москалькова сообщила о прошедшей встрече с омбудсменом Украины
0
Фото: t.me/ombudsmanrf
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, о чем она сообщила 11 января в своем Telegram-канале.

Будь человеком: как в России помогут людям в трудной ситуации
В регионах взялись за улучшение госуслуг и сервисов

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — подписала она размещенное фото, на котором она с Лубинцом беседуют по разные стороны большого стола.

Ранее, в ноябре 2022 года, российский омбудсмен сообщала что с украинским коллегой обсуждала правозащитные темы в режиме видеоконференции.

2 января текущего года Лубинец заявлял в эфире телеканала «Рада» о намерении встретиться Татьяной Москальковой для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности. По его словам, украинская сторона наработала ряд вариантов, но согласится ли на это Россия, уверенности нет.

Тогда же, в ноябре, Москалькова сообщала об обращении к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с требованием осудить убийства российских военнопленных.

18 ноября в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные, при этом, содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

Татьяна Москалькова принимает участие в защите прав российских военнопленных на территории Украины, в обмене пленными и заключенными с украинской стороной.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023