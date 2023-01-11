Политолог оценил вероятность создания гумкоридора между Россией и Украиной

Идея Турции по созданию гуманитарного коридора для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта на Украине, может быть реализована. Об этом 11 января «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Денисов подчеркнул, что сейчас любые инициативы гуманитарного характера должны рассматриваться всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.

«Исходя из того, что роль Турции как посредника, как государства, которое уже проявило ряд инициатив, заслуживает высокой оценки, мы можем полагать, что данная идея будет воспринята и Россией, и Украиной. И не просто как идея, а как реальный механизм для облегчения страданий десятков тысяч людей», — сказал он.

Накануне турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что Анкара рассчитывает, что при ее посредничестве между Россией и Украиной будет создан гумкоридор. Малкоч назвал такой коридор коридором воссоединения.

В ночь на 11 января стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на форуме в Турции. Москалькова написала в Telegram-канале, что на встрече обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».