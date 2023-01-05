Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу при выполнении Киевом требований РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — сообщается на сайте.

Так же отмечается, что, в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины, российский лидер подчеркнул деструктивную роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания.

Ранее, 22 декабря, говоря о вероятности разрешения украинского кризиса переговорным путем, российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

До этого, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров, однако он не видит в этом смысла. Несколькими днями ранее Зеленский озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом, по мнению президента Украины, должно быть выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. По его словам, украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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