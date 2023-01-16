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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом указал на деструктивную линию киевского режима
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник, 16 января, телефонные переговоры. В ходе беседы стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины, включая вопрос об обмене пленными, в первую очередь раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ход реализации зерновой сделки: вывоз украинского зерна из портов и разблокирование поставок российского продовольствия и удобрений. Были затронуты вопросы и нормализации турецко-сирийских отношений.

«Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В первую очередь — в сфере энергетики, включая поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.

10 января в Турции заявили о планах открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Также сообщалось, что Анкара готова стать посредником в этом вопросе.

На следующий день Эрдоган поддержал идею создания гуманитарного коридора для раненых в ходе конфликта на Украине. Он также заявил, что страна готова взять на себя их лечение.

До этого телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 5 января. Тогда президент РФ заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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