В Армении сочли нецелесообразным проведение учений ОДКБ в стране в 2023 году

Армения, исходя из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации, не собирается проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году, заявил 10 января премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Пашинян добавил, что минобороны Армении в письменной форме уведомили об этом объединенный штаб ОДКБ.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в текущем году запланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами РФ планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

В ноябре прошлого года Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. При этом он отметил важность политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

Премьер отмечал, что Ереван ожидает от ОДКБ проведения политико-дипломатической работы с Азербайджаном для вывода войск с суверенной территории Армении. По его словам, такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Армении, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий.

Также Пашинян заявлял, что внутри ОДКБ нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы, но армянская сторона может расценивать ситуацию со своей точки зрения.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.