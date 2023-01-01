Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Сухопутные войска Вооруженных сил России примут участие в восьми международных учениях на полигонах РФ в 2023 году. Об этом сообщило 1 января на своем сайте Минобороны России.
Пройдет российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2023», а также российско-лаосское военное учение.
Кроме того, запланировано российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», российско-алжирское военное учение, учение с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», совместное российско-монгольское учение «Селенга-2023» и российско-вьетнамское учение.
Маневры будут иметь миротворческую и антитеррористическую направленность, добавили в российском военном ведомстве.
«За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении», — отметили в Минобороны.
В ноябре началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.
10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Как указал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктор Хренин, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.