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Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году

Минобороны РФ сообщило, что в 2023 году пройдут восемь международных учений сухопутных войск
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Сухопутные войска Вооруженных сил России примут участие в восьми международных учениях на полигонах РФ в 2023 году. Об этом сообщило 1 января на своем сайте Минобороны России.

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Пройдет российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2023», а также российско-лаосское военное учение.

Кроме того, запланировано российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», российско-алжирское военное учение, учение с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», совместное российско-монгольское учение «Селенга-2023» и российско-вьетнамское учение.

Маневры будут иметь миротворческую и антитеррористическую направленность, добавили в российском военном ведомстве.

«За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении», — отметили в Минобороны.

В ноябре началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Как указал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктор Хренин, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.

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