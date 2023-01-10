Сенатор Пушков назвал паранойю депутатов Финляндии угрозой стране

Российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 9 января, заявил, что финские депутаты угрожают своей стране параноидальным синдромом.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что финские политики якобы платят тому, кто делает надписи на украинских снарядах. Так, на одном из таких боеприпасов был выведен призыв к сохранению свободы Финляндии.

«Вопрос: кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы. Но Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией», — написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне Алексей Пушков прокомментировал призыв двух вице-президентов бундестага поставить Киеву немецкие танки Leopard. Сенатор высмеял подобное стремление, отметив, что, кажется, Германия действительно настолько утратила память о своем прошлом, что готова отправить немецкие танки воевать против русских.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии в размере €28,8 млн. При этом глава министерства Антти Кайкконен отметил, что Хельсинки продолжит оказывать поддержку Киеву, пока в этом есть необходимость.

США и другие западные страны углубили взаимодействие с Украиной на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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