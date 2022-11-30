В НАТО брать: в Финляндии готовы продолжать переговоры о вступлении в блок в 2023-м

В Финляндии ожидают, что переговоры с Турцией по поводу вступления в НАТО могут продолжиться в следующем году . Об этом «Известиям» заявили в парламенте страны, указав на подвижки в диалоге с Анкарой. 29 ноября открылась двухдневная встреча глав МИД стран блока. Спустя 14 лет в Бухаресте Украине вновь пообещали «открытые двери» . Турецкая сторона, в свою очередь, заявила о продолжении консультаций со Стокгольмом и Хельсинки по поводу их членства. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что присоединение к альянсу двух североевропейских стран — решенный вопрос. Сроки же будут зависеть от того, как быстро турецкий лидер решит внутриполитические задачи , выдвигая условия новым потенциальным членам блока.

Есть прогресс

29 ноября началась двухдневная встреча Совета стран НАТО на уровне глав МИД . В Румынию также пригласили министров Финляндии, Швеции, Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. Кроме того, к встрече подключился и глава украинского внешнеполитического ведомства. Символическими эти переговоры стали из-за места проведения — именно в Бухаресте в 2008 году альянс с подачи экс-президента США Джорджа Буша пообещал Украине и Грузии «открытые двери» .

Спустя 14 лет эти обещания НАТО дает и некогда нейтральным Финляндии и Швеции , которые решили вступить в блок после начала российской СВО на Украине. В Румынии главы МИД этих стран вновь встретились с турецким коллегой, чтобы наконец получить зеленый свет от Анкары.

Справка «Известий» 29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них –– признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией и выдача Турции ее членов.

Во время встречи в Бухаресте министры «обсудили шаги, предпринятые в соответствии с трехсторонним меморандумом, и подчеркнули ожидания (Турции)» . Так ее итоги описал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, скандинавские страны и Анкара подписали упомянутый документ еще в июне этого года на саммите НАТО в Мадриде. Согласно меморандуму, Стокгольм и Хельсинки пообещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность РПК. Взамен Анкара дает добро на их вступление в альянс. Тем не менее переговоры с Турцией продолжаются.

Мевлют Чавушоглу 29 ноября также заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Однако, по его словам, этого недостаточно и страны должны сделать больше.

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, впрочем, подтвердил журналистам, что они находятся на пути достижения всех условий из меморандума.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто недавно заявил, что его страна и вовсе готовится представить законопроект о вступлении в НАТО уже в декабре. При этом в Хельсинки не уверены, что согласие Турции удастся получить до конца этого года.

— И Хельсинки, и Стокгольм, конечно, хотели бы, чтобы ратификация была завершена как можно скорее . Послание Венгрии было четким: Будапешт поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Венгрия пообещала одобрить его в начале следующего года. — «Известия»). В случае Турции ситуация выглядит положительной в том смысле, что диалог на всех уровнях между странами продолжается , — заявил «Известиям» советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен.

По его словам, прогресс по внесению изменений в законодательство в сфере борьбы с терроризмом наблюдается уже в обоих скандинавских государствах. При этом они «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году» . В любом случае Финляндия и Швеция уже рассматриваются как страны, принадлежащие к сфере коллективной безопасности НАТО, уверен политик.

Турецкий политолог Керим Хас считает, что встреча в Бухаресте глав МИД Турции, Швеции и Финляндии не могла привести к прорыву . По его мнению, срок ратификации договора Анкарой зависит от того, когда она решит свои внутренние политические задачи, выдвигая условия двум государствам.

–– В ближайшие недели Анкара вряд ли одобрит процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Пока Турция ведет в основном торг с США по этому вопросу . Сейчас Реджеп Тайип Эрдоган старается добиться от Вашингтона одобрения наземной операции Турции в Сирии, –– сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, Анкара в итоге одобрит присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО, но постарается выторговать выгодные условия и для себя. При этом ратифицировать договор Турция сможет, вероятно, перед выборами, которые пройдут летом 2023 года, добавил он. Керим Хас подчеркнул: именно за Эрдоганом, который, к слову, 29 ноября заявил о том, что его страна должна находиться в центре нового миропорядка, последнее слово в этом вопросе .

Двери нараспашку

Впрочем, в центре внимания саммита ожидаемо оказалась и украинская повестка. Многие выступающие политики вспоминали про обещания НАТО в 2008 году, подчеркивая их актуальность сегодня. Хотя тогда Ангела Меркель, занимающая на тот момент пост канцлера ФРГ, как раз предотвратила присоединение Грузии и Украины к альянсу, видя в этом угрозу для европейской безопасности .

Евроатлантический курс — стремление в НАТО и ЕС — руководство Украины закрепило в Конституции в 2019 году. Из-за СВО Киев еще настойчивее стал заявлять о намерениях присоединиться к альянсу. При этом 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке.

На пресс-конференции перед началом заседания генсек блока Йенс Столтенберг подчеркнул: НАТО исходит из того, что Украина присоединится к альянсу. Однако в настоящий момент приоритетным его члены считают предоставление военной помощи Киеву . В итоговом выступлении Столтенберг добавил, что НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву.

Генсек НАТО отметил, что обсуждается предоставление Украине не только новых систем ПВО, но и боеприпасов. В том числе страны-члены ведут дискуссию о возможных поставках комплексов Patriot. Кроме того, союзники по НАТО взяли дополнительные обязательства по комплексному пакету помощи Киеву, что позволит финансировать срочную нелетальную поддержку, включая топливо и генераторы.

Принять Киев в североатлантическую семью спешат страны Прибалтики, Румыния, Польша и еще несколько их союзников . В общей сложности лидеры девяти восточноевропейских стран отдельно подписали совместное заявление о твердой поддержке решений, которые были приняты еще на саммите в Бухаресте в 2008-м. Глава МИД Словакии Растислав Качер, в частности, 29 ноября призвал помочь Украине максимально приблизиться к членству в НАТО.

Тем не менее позиции отдельных государств относительно оперативного расширения альянса за счет Украины отличаются . К примеру, министр от Словении Таня Файон заявила, что ее страна будет открыта для обсуждения этого вопроса, но « как только наступит подходящее время ».

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что говорить сейчас о полноценном вхождении Украины в НАТО преждевременно.

–– Для этого нет предпосылок. Украина находится в состоянии военного конфликта и не готова политически к членству . Кроме того, ряд самих членов НАТО выражает сомнения по поводу того, насколько это укрепит безопасность альянса, ­­–– отметил эксперт.

При этом, по его словам, процесс расширения сотрудничества блока с Киевом будет ускорен. То есть следует ожидать активизации деятельности альянса на территории Украины без ее формального членства.

К слову, начиная с 2017 года Венгрия блокирует даже проведение заседаний комиссии Украина – НАТО выше уровня послов . Таким образом Будапешт отреагировал на закон «Об образовании», согласно которому в школах и высших учебных заведениях соседней страны должны постепенно перейти к полному преподаванию на украинском языке. Встреча 29 ноября не стала исключением. Из-за вето Будапешта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба участвовал во встрече в формате отдельных переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не согласится на проведение комиссии Украина – НАТО до тех пор, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству.

30 ноября консультации продолжатся. В том числе состоится встреча глав МИД стран альянса с другими потенциальными кандидатами в члены –– министрами Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.