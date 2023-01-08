Пушков оценил призыв бундестага к властям ФРГ передать танки Leopard Киеву

Российский сенатор Алексей Пушков 8 января прокомментировал призыв двух вице-президентов бундестага поставить Киеву немецкие танки Leopard.

«Первое: видимо, забыли, что стало с их «Тиграми» и «Пантерами» 80 лет тому назад. Или считают, что «Леопарды» не постигнет та же участь? И второе: Германия действительно настолько утратила память о своем прошлом, что готова отправить немецкие танки воевать против русских?» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье газета Hamburger Abendblatt сообщила, что вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) призвали власти Германии поставить Украине боевые танки Leopard.

Накануне сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Leopard на Украину. Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

Между тем 5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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