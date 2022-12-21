Финляндия направит Украине военную помощь почти на €30 млн

Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии в размере €28,8 млн. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило финское оборонное ведомство.

Соответствующее решение было принято главой государства на основании предложения Правительственного Совета.

«Это 11-я поставка военной помощи <...> Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, направленных Финляндией на Украину, сейчас составляет €189,2 млн», — говорится в заявлении МО.

Как отметил глава министерства Антти Кайкконен, Хельсинки продолжит оказывать поддержку Киеву, пока в этом есть необходимость.

Ранее, 30 ноября, финский премьер-министр Санна Марин призвала европейские государства отправлять больше оружия на Украину и принимать беженцев. Также она предложила ужесточить санкции против России в связи с ростом цен на энергоносители.

До этого, 17 ноября, министерство обороны Финляндии заявило о выделении Украине своего самого большого пакета военной помощи. Его стоимость составила €55,6 млн.

14 ноября министр обороны Кайкконен заявил, что власти страны не исключают возможности обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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