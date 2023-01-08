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Экс-советник ЦРУ рассказал о возможном глупом шаге США из-за успеха России на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс предупредил, что США могут пойти на крайне глупый шаг в противостоянии с РФ на Украине
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Фото: Wikipedia.org
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США могут пойти на крайне глупый шаг в противостоянии с Россией на Украине. Если Вашингтон продолжит эскалацию, то не исключено, что ситуация может дойти до применения тактического ядерного оружия. Такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

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«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — написал Рикардс.

Он отметил, что США вложили в Украину огромные средства и привержены позиции довести Киев до победы.

«США ‹...› твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые всё еще страдают от фиаско в Афганистане», — указал Рикардс.

Между тем он добавил, что распространяемые в западных СМИ новости о том, что Киев идет к победе, являются ложью.

«Не верьте непрекращающейся пропаганде правительства США и СМИ об Украине. Украина не выигрывает, она плохо проигрывает. Разве в последние месяцы новости не говорят об успехах Украины, в то время как Россия отступает и терпит поражение? Это мейнстрим, проукраинский нарратив», — заключил Рикардс.

Накануне офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он объяснил это сложным и долгим процессом передачи западного вооружения Киеву.

7 декабря прошлого года президент России Владимир Путин указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это высказывание Столтенберга можно считать признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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