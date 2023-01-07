США выступили против любых попыток нормализовать отношения с Сирией

США выступают против любых шагов по нормализации отношений с Сирией, однако готовы принять во внимание опыт контактов Анкары и Дамаска. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Посмотрим, как пойдут эти переговоры, какими в действительности окажутся их итоги. Не хочу забегать вперед. Но мы, разумеется, не поддерживаем нормализацию отношений с [президентом Сирии Башаром] Асадом», — отметил он в ходе брифинга.

Таким образом Кирби прокомментировал выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 января, в ходе которого тот заявил, что не исключает проведения личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

Эрдоган объяснил, что следующим шагом после переговоров руководителей оборонных ведомств Турции, Сирии и России в Москве будет аналогичное мероприятие с участием министров иностранных дел. По итогам этих контактов будет принято окончательное решение о встрече президентов ради обеспечения мира в Сирии.

Трехсторонняя встреча министров обороны состоялась 28 декабря 2022 года. На ней удалось обсудить «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии». Ранее, 2 декабря, в Кремле заявляли о готовности Москвы стать посредником в урегулировании проблем Дамаска и Анкары.

24 ноября спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что диалог Эрдогана и Асада имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в регионе. Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.