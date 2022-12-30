Эксперты МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии к ЗАЭС из-за обстрела

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС (ЗАЭС) вечером 29 декабря была отключена из-за обстрела. Об этом 30 декабря сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, которые приводятся на сайте МАГАТЭ, степень повреждения резервной линии еще неясна, работы по ее ремонту ведутся.

Уточняется, что сейчас ЗАЭС получает электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций, по единственной внешней линии электропередачи.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщили, что 30 декабря они слышали громкие взрывы недалеко от станции. По их оценкам, источник этих взрывов находился на расстоянии нескольких сотен метров от объекта.

Ранее, 28 декабря, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. По его словам, украинские военные систематически обстреливают ЗАЭС «в надежде вызвать там ядерную аварию».

Таким образом он прокомментировал призыв президента Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини готовиться к возможным ЧС в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине. Ранее его слова опубликовало издание Welt.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.