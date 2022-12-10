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В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
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В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара

Рогов: украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украинские войска ведут огонь по береговой линии Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 10 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Сейчас береговая линия Энергодара обстреливается из тяжелого вооружения украинскими войсками. Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра», — рассказал он «РИА Новости».

Рогов добавил, что также был замечен тяжелый беспилотник украинских войск.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

2 декабря Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции Токмака в области. Он подчеркнул, что они целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру. Однако, по его словам, получают достойный отпор от российских сил.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

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