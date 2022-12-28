Вассерман заявил о возможной ядерной аварии из-за действий украинских военных

Если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. Об этом 28 декабря заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Таким образом он прокомментировал призыв президента Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини готовиться к возможным ЧС в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине, передает Welt.

Вассерман отметил, что военные Украины систематически обстреливают Запорожскую атомную электростанцию «в надежде вызвать там ядерную аварию».

«И эта ядерная авария вполне очевидным образом приведет к последствиям, затрагивающим и Западную Европу, — до нее может донести радиоактивную дрянь. Так что я, к сожалению, согласен. Возможны катастрофические события, — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Вассерман подчеркнул, что в таком случае вина будет лежать на тех, кто поддерживает Украину, «а значит, и на самой Германии, и на других европейских деятелях».

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел в собственность РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.