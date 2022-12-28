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Вассерман заявил о возможной ядерной аварии из-за действий украинских военных

Депутат Вассерман: из-за действий украинских военных может произойти ядерная авария
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. Об этом 28 декабря заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
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Таким образом он прокомментировал призыв президента Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини готовиться к возможным ЧС в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине, передает Welt.

Вассерман отметил, что военные Украины систематически обстреливают Запорожскую атомную электростанцию «в надежде вызвать там ядерную аварию».

«И эта ядерная авария вполне очевидным образом приведет к последствиям, затрагивающим и Западную Европу, — до нее может донести радиоактивную дрянь. Так что я, к сожалению, согласен. Возможны катастрофические события, — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Вассерман подчеркнул, что в таком случае вина будет лежать на тех, кто поддерживает Украину, «а значит, и на самой Германии, и на других европейских деятелях».

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел в собственность РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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