Западные страны хотят завершить украинский конфликт, чтобы заняться решением проблем в экономике своих государств. Об этом 29 декабря пишет обозреватель Hill Авраам Шама.

В рамках своего недавнего визита в США украинский лидер Владимир Зеленский мог обсуждать с президентом Джо Байденом вопрос вероятного перемирия между Москвой и Киевом, предположил обозреватель. По его мнению, главы государств заложили основу для будущих переговоров.

Кроме того, Вашингтон и США стремятся прекратить боевые действия на Украине, так как начинают испытывать всё более серьезные проблемы из-за антироссийских санкций.

«Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей», — считает Шама.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин 26 декабря заявил, что любые прогнозы относительно сроков завершения украинского кризиса в настоящий момент несостоятельны.

По его мнению, страны Запада, поддерживающие Украину, настроены на безоговорочную победу Киева в данном конфликте.

В этот же день Галузин отметил, что Россия допускает разрешение конфликта путем переговоров, однако не на тех условиях, которые ей сейчас ставит Киев. Дипломат подчеркнул, что теперь всё зависит от готовности Украины и ее западных кураторов к политико-дипломатическому решению вопроса.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. По его словам, все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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