Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Экономика
Юань обогнал евро в международных расчетах МСП
Общество
Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Мир
Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов
Мир
Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине
Мир
Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса
Мир
В Австрии спасли восемь человек после схода лавины
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса
Мир
Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран
Сюжет:

МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые прогнозы относительно сроков завершения украинского кризиса в настоящий момент несостоятельны. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», ― пояснил дипломат.

По мнению Галузина, страны Запада, поддерживающие Украину, настроены на безоговорочную победу Киева в данном конфликте, а также на «возвращение» в состав Украины российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам. Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН. Подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора», ― подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее в этот день Михаил Галузин отметил, что Россия допускает разрешение украинского конфликта путем переговоров, однако не на тех условиях, которые ей сейчас ставит Киев. Дипломат подчеркнул, что теперь все зависит от готовности Украины и ее «западных» кураторов к политико-дипломатическому решению вопроса.

23 декабря издание Newsweek рассказало о недовольстве США отказом Украины от переговоров. При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Накануне президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022