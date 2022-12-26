МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине

Любые прогнозы относительно сроков завершения украинского кризиса в настоящий момент несостоятельны. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», ― пояснил дипломат.

По мнению Галузина, страны Запада, поддерживающие Украину, настроены на безоговорочную победу Киева в данном конфликте, а также на «возвращение» в состав Украины российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам. Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН. Подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора», ― подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее в этот день Михаил Галузин отметил, что Россия допускает разрешение украинского конфликта путем переговоров, однако не на тех условиях, которые ей сейчас ставит Киев. Дипломат подчеркнул, что теперь все зависит от готовности Украины и ее «западных» кураторов к политико-дипломатическому решению вопроса.

23 декабря издание Newsweek рассказало о недовольстве США отказом Украины от переговоров. При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Накануне президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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