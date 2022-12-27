Лавров рекомендовал выполнить предложения по демилитаризации Украины «подобру-поздорову»

Предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных киевскому режиму территорий лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 27 декабря.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. — Ред), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», ― сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат добавил, что, касательно продолжительности конфликта, мяч на стороне Киева и «стоящего за ним Вашингтона». По его словам, они в любой момент «могут прекратить бессмысленное сопротивление».

Ранее, 26 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, готова ли РФ идти на переговоры при условиях Украины. Он отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.

Кроме того, 22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Он указал, что не знает, что обсуждать с Путиным.

До этого, 9 декабря, Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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