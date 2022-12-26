Песков отверг переговоры на условиях Киева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 декабря ответил на вопрос о возможности переговоров на условиях Украины.

Он отметил, что российская сторона никогда не следовала чужим условиям, ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

Президент РФ Владимир Путин отмечал 9 декабря, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

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