Рогозина успешно прооперировали

Экс-главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка, он идет на поправку. Об этом 26 декабря «РИА Новости» сообщил его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — рассказал он.

24 декабря помощник Рогозина заявил, что у экс-руководителя «Роскосмоса» проникающее ранение. Металлический осколок размером 8 на 6 мм попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Он отметил, что Рогозину очень повезло, поскольку инородное тело могло задеть легкое.

Тогда же сообщалось, что экс-главу «Роскосмоса» перевезли в госпиталь в московском регионе. До этого он находился в госпитале в Ростове-на-Дону.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где на тот момент находились Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок вошел выше правой лопатки.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

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