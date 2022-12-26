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Рогозина успешно прооперировали

Рогозина, который был ранен в ходе украинского обстрела, успешно прооперировали, сообщил его помощник
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Экс-главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка, он идет на поправку. Об этом 26 декабря «РИА Новости» сообщил его помощник.

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«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — рассказал он.

24 декабря помощник Рогозина заявил, что у экс-руководителя «Роскосмоса» проникающее ранение. Металлический осколок размером 8 на 6 мм попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Он отметил, что Рогозину очень повезло, поскольку инородное тело могло задеть легкое.

Тогда же сообщалось, что экс-главу «Роскосмоса» перевезли в госпиталь в московском регионе. До этого он находился в госпитале в Ростове-на-Дону.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где на тот момент находились Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок вошел выше правой лопатки.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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