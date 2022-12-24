Раненного в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе

Раненного при обстреле в Донецке экс-главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе. Об этом 24 декабря рассказал журналистам его помощник Дмитрий Струговец.

«Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе», — сказал он.

По словам Струговца, операция по извлечению застрявшего около позвоночника осколка будет проведена через несколько дней.

Перед оперативным вмешательством Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым, добавил он.

Еще двое пострадавших военных советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третьего перевезли в Ростов-на-Дону.

Ранее в субботу Струговец сообщил, что у Рогозина только одно ранение, осколок чудом не задел легкое. Также у него контузия.

Днем ранее Алексей Рогозин сообщил, что информация об ухудшении состояния здоровья его отца после полученного в Донецке ранения не соответствует действительности.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у бывшего главы «Роскосмоса» проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами.

В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина. Хоценко и Рогозин получили ранения.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что националисты нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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