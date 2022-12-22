Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке

Информация о местонахождении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донецке была «слита» перед нанесением по нему артиллерийского удара. Об этом он сам заявил 22 декабря.

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию», — написал Рогозин в Telegram.

Он рассказал, что 21 декабря около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Удары наносились снарядами калибром 120 и 155 мм.

Также Рогозин сообщил, что выше правой лопатки ему вошел металлический осколок размером 3 на 4 мм. В связи с этим ему предстоит операция.

Рогозин был ранен накануне при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск. Он получил ранение в спину. Сопровождавшие его лица также получили ранения различной степени тяжести.

Помощник Рогозина рассказал «Известиям», что медики Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают ему всю необходимую помощь. Сам экс-глава «Роскосмоса» оценивает свое состояние как удовлетворительное.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

До этого, 25 октября, сообщалось, что Рогозин взял себе позывной Космос.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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