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Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин взял себе в зоне спецоперации на Украине позывной Космос
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Фото: t.me/rogozin_do
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Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос.

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«Космос — это мой позывной для радиообмена», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал несколько фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с командирами батальонов Донецкой Народной Республики. На бронежилете у него видна нашивка со словом «Космос».

Накануне в Сети появилось фото экс-главы «Роскосмоса», как утверждалось, на передовой в Запорожской области.

Месяц назад стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. В беседе с «Известиями» он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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