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Рогозин получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 декабря «Известиям» сообщил его помощник.

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Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица.

Отмечается, что удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Caesar.

В этот же день сообщалось, что семь человек получили ранения в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.

Ранее, 9 декабря, Рогозин рассказал, что автомобиль, в котором он ехал в зоне спецоперации, попал под украинский обстрел. По его словам, в результате атаки машина была полностью уничтожена. Он также отметил, что, дойдя пешком до передовой, вместе с военными «поработал» по позициям противника.

11 ноября Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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