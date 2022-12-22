Рогозин получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 декабря «Известиям» сообщил его помощник.
Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица.
Отмечается, что удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Caesar.
В этот же день сообщалось, что семь человек получили ранения в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.
Ранее, 9 декабря, Рогозин рассказал, что автомобиль, в котором он ехал в зоне спецоперации, попал под украинский обстрел. По его словам, в результате атаки машина была полностью уничтожена. Он также отметил, что, дойдя пешком до передовой, вместе с военными «поработал» по позициям противника.
11 ноября Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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