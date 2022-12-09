Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Telegram-канале 9 декабря, что автомобиль в котором он ехал в зоне спецоперации, попал под украинский обстрел.

«Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько км по покрытой льдом разбитой тропе», — рассказал он.

Рогозин добавил, что в результате атаки автомобиль был полностью уничтожен. По его словам, дойдя пешком до передовой, он вместе с военными «поработал» по позициям противника.

11 ноября Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.

В конце октября Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР.

14 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что деятельность экс-главы «Роскосмоса» не требует согласования с властями. Он также добавил, что назначения на государственную должность Рогозин еще не получил.

Об успехах на угледарском направлении, упомянутом в публикации Рогозина, 7 декабря сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска продвигаются на участке «буквально ежедневно».

Также в конце ноября Пушилин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать подразделения ДНР в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых. Освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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