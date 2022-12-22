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Семь человек пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ

СЦКК: за 21 декабря семь человек пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семь человек получили ранения в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 21 декабря сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

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«По состоянию на 23:30 общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. ― Ред.) за 21 декабря 2022 года составляет семь человек. Информация продолжает поступать», ― уточнили в СЦКК.

В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.

Помимо этого, стало известно, что поврежден учебный корпус №5 Донецкого национального университета, многоквартирный жилой дом и здание Центрального республиканского банка. Они расположены в Киевском районе Донецка.

Также поступила информация о повреждениях здания насосной станции предприятия «Вода Донбасса» и административного здания «Водоснабжение бюджетной сферы» в Киевском районе города.

Более того, атака ВСУ привела к обесточиванию 20 трансформаторных подстанций в поселках Александровка и Кременец. Без света остались порядка 2 тыс. человек.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли от обстрелов Донецка со стороны ВСУ.

Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате атаки со стороны украинских военных есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.

Украинские военные обстреляли центральные районы города вечером 21 декабря. Так, в 20:07 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевского, Ворошиловского и Калининского района. Было выпущено 12 ракет из американских РСЗО HIMARS.

Сообщалось, что от атаки ВСУ были повреждены церковь и восемь домов в Пролетарском районе. Также появилась информация, что в здании детского сада в поселке Александровка на западе Донецка начался пожар из-за попадания в него украинского снаряда.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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