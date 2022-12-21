В детском саду в Донецке начался пожар после попадания снаряда ВСУ

В детском саду в поселке Александровка на западе Донецка начался пожар из-за попадания снаряда в ходе обстрела со стороны украинских войск. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Во время обстрела поселка городского типа Александровка снаряд попал в здание детского сада № 35, начался пожар», — написал он в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее в этот день нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждены восемь жилых домов и церковь.

20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что Киев намеренно атакует жилые кварталы Донецка, из-за чего страдают мирные жители.

В тот же день при обстреле Донецка боевиками получили повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили, в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

19 декабря украинские войска выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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