Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Армия
Шойгу назвал число добровольцев-участников СВО
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Происшествия
Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками Новой Каховки
Авто
Почти 220 млрд рублей направят на строительство дорог в Подмосковье
Армия
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Орбиту МКС скорректируют из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Сюжет:

При обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка повреждены восемь домов

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка повреждены восемь домов
0
Фото: t.me/DNR_SCKK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщило в среду, 21 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В районы, кварталы: ВФУ нанесли удар по Донецку из чешских установок
Обстрелы столицы ДНР признали самыми массированными с 2014 года

«Зафиксированы повреждения по 10 адресам: повреждено остекление церкви; улица Армавирская, 7, 9, 11, 13 — повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке, 6, 9, 11, 13 — повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке — поврежден гаражный кооператив», — говорится в сообщении.

По данным представительства, погибших нет.

Обстрел националисты вели с позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка. Огонь по Донецку был открыт из американских РСЗО HIMARS.

Ранее в среду мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что были повреждены шесть домов. В 02:30 украинские войска нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, уточнил он.

Днем ранее при обстреле Донецка боевиками получили повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

19 декабря украинские войска выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022