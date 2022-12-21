При обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка повреждены восемь домов

Церковь и восемь жилых домов повреждены в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщило в среду, 21 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы повреждения по 10 адресам: повреждено остекление церкви; улица Армавирская, 7, 9, 11, 13 — повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке, 6, 9, 11, 13 — повреждено остекление в многоквартирных жилых домах; улица Литке — поврежден гаражный кооператив», — говорится в сообщении.

По данным представительства, погибших нет.

Обстрел националисты вели с позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка. Огонь по Донецку был открыт из американских РСЗО HIMARS.

Ранее в среду мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что были повреждены шесть домов. В 02:30 украинские войска нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, уточнил он.

Днем ранее при обстреле Донецка боевиками получили повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

19 декабря украинские войска выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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