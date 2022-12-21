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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены церковь и шесть домов

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Фото: ТАСС/Чередниченко Андрей
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В Донецке после ночного обстрела со стороны украинских войск получили повреждения церковь и жилые дома, сообщил 21 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

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В 02:30 украинские войска нанесли удар по Пролетарскому району Донецка, выпустив три ракеты.

«В шести жилых домах по улицам Армавирская и Литке повреждено остекление, линия электропередачи и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по улице Робеспьера», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что при обстреле Донецка украинскими войсками получил повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

19 декабря украинские войска выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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