Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, атака произошла в 02:30 мск. Удары зафиксированы по Пролетарскому району города.

Ранее, 20 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что Киев намеренно атакует жилые кварталы Донецка, из-за чего страдают мирные жители.

В тот же день сообщалось об обстреле украинскими войсками офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано более 50 фактов ведения огня со стороны Украины.

19 декабря украинские военные выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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