Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Украинские власти целенаправленно наносят удары по жилым кварталам Донецка, от этого страдают мирные жители города. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
«По поводу этих обстрелов: я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка, да? <…> Целенаправленная, веерная работа по площадям. Обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке», ― отметил российский лидер во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Также Путин отметил незначительное освещение иностранными СМИ и правозащитными организациями. проблемы обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», ― подчеркнул президент России.
Денис Пушилин, в свою очередь, попросил Владимира Путина в связи с обстрелами противника усилить системы ПВО на Донбассе.
«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов. ― Ред.) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», ― отметил он.
Первая встреча Владимира Путина и Дениса Пушилина с момента включения ДНР и еще трех регионов в состав России прошла в Кремле 20 декабря.
Основной темой разговора стали усиливающиеся обстрелы Донецка. По мнению Путина, ситуация в регионе в настоящий момент острая.
Помимо этого, российский лидер предложил обсудить вопрос обеспеченности жителей ДНР жильем, водой, теплом и состояние здравоохранения в регионе.
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