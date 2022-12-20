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Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинские власти целенаправленно наносят удары по жилым кварталам Донецка, от этого страдают мирные жители города. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

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«По поводу этих обстрелов: я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка, да? <…> Целенаправленная, веерная работа по площадям. Обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке», ― отметил российский лидер во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.

Также Путин отметил незначительное освещение иностранными СМИ и правозащитными организациями. проблемы обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», ― подчеркнул президент России.

Денис Пушилин, в свою очередь, попросил Владимира Путина в связи с обстрелами противника усилить системы ПВО на Донбассе.

«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов. ― Ред.) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», ― отметил он.

Первая встреча Владимира Путина и Дениса Пушилина с момента включения ДНР и еще трех регионов в состав России прошла в Кремле 20 декабря.

Основной темой разговора стали усиливающиеся обстрелы Донецка. По мнению Путина, ситуация в регионе в настоящий момент острая.

Помимо этого, российский лидер предложил обсудить вопрос обеспеченности жителей ДНР жильем, водой, теплом и состояние здравоохранения в регионе.

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