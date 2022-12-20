Международный комитет Красного Креста осудил обстрел своего офиса в Донецке
Международный комитет Красного Креста решительно осуждает обстрел офиса организации в Донецке, сообщили во вторник, 20 декабря, в делегации МККК в Москве.
«В понедельник поздно вечером была обстреляна внешняя территория офиса МККК в Донецке. <…> МККК решительно осуждает обстрел его офиса в Донецке. Команды МККК на местах изучают способы продолжения оказания гуманитарной помощи населению Донецка и других районов», — сказали ТАСС в делегации.
Отмечается, что повреждено здание и несколько транспортных средств. Никто из сотрудников организации не пострадал.
Украинские войска обстреляли офис МККК в Донецке ранее в этот день. Всего за истекшие сутки зафиксировано 52 факта ведения огня со стороны Украины.
Кроме того, во вторник сообщалось о повреждениях здания Национального медицинского университета в результате обстрела города.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что снаряды ВСУ попали в 10-й корпус больницы им. Калинина.
19 декабря украинские военные выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.
Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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