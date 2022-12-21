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ВСУ возобновили обстрелы Донецка

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрелы центральных районов Донецка, сообщает 21 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:07 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Ворошиловский и Калининский районы): выпущено 12 ракет из РСЗО», — указано в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке были повреждены церковь и восемь жилых домов в Пролетарском районе. Кроме того, как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в детском саду в поселке Александровка на западе Донецка начался пожар из-за попадания снаряда.

До этого, 20 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что Киев намеренно атакует жилые кварталы Донецка, из-за чего страдают мирные жители. Вопрос безопасности жителей он назвал ключевым.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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