Стало известно число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Там работают экстренные службы. Два человека погибли, количество раненых уточняем», — отметили там.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки со стороны украинских военных есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.

Центральные районы Донецка украинские боевики обстреляли вечером 21 декабря. Так, в 20:07 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевского, Ворошиловского и Калининского района. Было выпущено 12 ракет.

Кроме того, при обстреле ВСУ были повреждены церковь и восемь домов в Пролетарском районе. Огонь по Донецку был открыт из американских РСЗО HIMARS.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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