Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие. Об этом 21 декабря сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые», — написал он.

По словам Кулемзина, повреждения получили здания и автомобили. Информация уточняется.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован по направлению: 20:07 — населенный пункт Орловка — Донецк (Киевский, Ворошиловский и Калининский районы). Были выпущены 12 ракет из РСЗО.

Также в этот день в результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены церковь и восемь жилых домов в Пролетарском районе. Кроме того, как сообщил Кулемзин, в детском саду в поселке Александровка на западе Донецка начался пожар из-за попадания снаряда.

Днем ранее при обстреле Донецка боевиками получили повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили, в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».