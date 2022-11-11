Рогозин возглавил в зоне СВО группу военных советников «Царские волки»

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Он рассказал, что группа «Царские волки» состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт.

«Группа в настоящее время активно работает в зоне спецоперации под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», — рассказал он «РИА Новости».

Он рассказал, что группа называется «Царские волки» неспроста. По его словам, оно имеет историческое значение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. До этого Рогозин принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.

25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена. В тот же день Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал несколько фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР.

25 сентября сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. Он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».