Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения при обстреле ВСУ Донецка
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- Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения при обстреле ВСУ Донецка
Медики Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают всю необходимую помощь попавшему под обстрел в Донецке экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Сам он оценивает свое состояние как удовлетворительное, сообщил 22 декабря «Известиям» его помощник.
Рогозин был ранен накануне при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск. Он получил ранение в спину. Сопровождавшие его лица также получили ранения различной степени тяжести.
«Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем», — рассказал помощник.
Он также добавил, что Рогозин отказывается от эвакуации в медучреждения других регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых.
11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.
25 октября сообщалось, что Рогозин взял себе позывной Космос.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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