Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения при обстреле ВСУ Донецка

Рогозин оценивает свое состояние после полученного при обстреле Донецка ранения как удовлетворительное, сообщил его помощник

22 декабря 2022, 09:03 0

Фото: t.me/vrogov