Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате удара ВСУ по Донецку

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате обстрела украинскими войсками гостиницы в Донецке. Об этом он написал в четверг, 22 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа», — написал Рогозин.

При этом сам он пообещал вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после того, как поправится после ранений, полученных в результате этого обстрела.

Ранее в этот день сообщалось, что Рогозин и еще двое пострадавших были доставлены в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

Вечером 21 декабря украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где на тот момент у Рогозина проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у бывшего главы «Роскосмоса» ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Отмечалось, что по выводу врачей попавший осколок мины неизвлекаем.

По мнению Рогозина, информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что украинские боевики нанесли тогда несколько высокоточных попаданий по зданию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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